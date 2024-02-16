На Івано-Франківщині нетверезий водій наїхав на велосипедистку: жінка загинула
Київ • УНН
П'яний водій збив на смерть 63-річну велосипедистку в селі Хутір-Будилів Івано-Франківської області, Україна.
У селі Хутір-Будилів на Івано-Франківщині, нетверезий водій автомобілем на смерть наїхав на 63-річну велосипедистку. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, пише УНН.
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на лінію "102" надійшло 15 лютого.На місце одразу прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що 50-річний водій автомобіля "Фольцваген Пасат", допустив наїзд на велосипедистку. Остання рухалась в попутному напрямку,
Деталі
За результатами медичного огляду встановлено, що на момент дорожньо-транспортної пригоди водій перебував в стані алкогольного сп’яніння. У наслідок ДТП велосипедистка, 1961 р.н., місцева мешканка від отриманих травм померла на місці.
За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3. ст. 286 - 1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Призначено ряд судових експертиз, після проведення яких буде прийматись процесуальне рішення в кримінальному проваджені.
Нагадаємо
У Черкасах водій не впорався з керуванням і виїхав на тротуар, збивши жінку і маленьку дитину, постраждалих пішоходів доставили до лікарні.