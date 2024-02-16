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На Ивано-Франковщине нетрезвый водитель наехал на велосипедистку: женщина погибла

На Ивано-Франковщине нетрезвый водитель наехал на велосипедистку: женщина погибла

Киев  •  УНН

16 февраль 2024, 10:30  •  7443 просмотра

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Пьяный водитель сбил насмерть 63-летнюю велосипедистку в селе Хутор-Будилов Ивано-Франковской области, Украина.

В селе Хутор-Будилов на Ивано-Франковщине, нетрезвый водитель автомобилем насмерть наехал на 63-летнюю велосипедистку. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, пишет УНН.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на линию "102" поступило 15 февраля. на место сразу прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что 50-летний водитель автомобиля "Фольцваген Пассат", допустил наезд на велосипедистку. Последняя двигалась в попутном направлении,

- говорится в сообщении.

Детали

По результатам медицинского осмотра установлено, что на момент дорожно-транспортного происшествия водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП велосипедистка, 1961 г.р., местная жительница от полученных травм скончалась на месте.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 3. ст. 286 - 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения). Назначен ряд судебных экспертиз, после проведения которых будет приниматься процессуальное решение в уголовном производстве.

Напомним

В Черкассах водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, сбив женщину и маленького ребенка, пострадавших пешеходов доставили в больницу.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
volkswagenVolkswagen
ivano-frankovskИвано-Франковск
cherkasyЧеркассы
На Івано-Франківщині нетверезий водій наїхав на велосипедистку: жінка загинула
A drunk driver hit a cyclist in Ivano-Frankivsk region: a woman died
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На Ивано-Франковщине нетрезвый водитель наехал на велосипедистку: женщина погибла

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