На Ивано-Франковщине нетрезвый водитель наехал на велосипедистку: женщина погибла

В селе Хутор-Будилов на Ивано-Франковщине, нетрезвый водитель автомобилем насмерть наехал на 63-летнюю велосипедистку. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, пишет УНН.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на линию "102" поступило 15 февраля. на место сразу прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что 50-летний водитель автомобиля "Фольцваген Пассат", допустил наезд на велосипедистку. Последняя двигалась в попутном направлении, - говорится в сообщении.

Детали

По результатам медицинского осмотра установлено, что на момент дорожно-транспортного происшествия водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП велосипедистка, 1961 г.р., местная жительница от полученных травм скончалась на месте.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 3. ст. 286 - 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения). Назначен ряд судебных экспертиз, после проведения которых будет приниматься процессуальное решение в уголовном производстве.

Напомним

В Черкассах водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, сбив женщину и маленького ребенка, пострадавших пешеходов доставили в больницу.