У Черкасах водій виїхав на тротуар та збив двох перехожих, серед яких малолітня дитина
Київ • УНН
У Черкасах водій не впорався з керуванням і виїхав на тротуар, збивши жінку і маленьку дитину, постраждалих пішоходів доставили до лікарні.
У Черкасах автомобіль Renault Sandero вилетів на тротуар та збив двох пішоходів, серед яких малолітня дитина. Постраждалих госпіталізували до лікарні. Про це повідомляють в пресслужбі ГУ НП України в Черкаській області, пише УНН.
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Попередньо встановлено, що 26-річний кермувальник автомобіля Mercedes-Benz C 200 рухаючись вулицею Кобзарська на нерегульованому перехресті не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з автомобілем Renault Sandero під керуванням 43-річного водія.
Зазначається, що від удару останній некерований транспортний засіб виїхав за межі проїжджої частини та виїхав на тротуар, де в той час проходили 38-річна жінка з дитиною.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали 38-річна жінка та 4-річна дитина. Їх доставили до лікарні.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 КК України (Кримінальний кодекс України)
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