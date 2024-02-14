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У Черкасах водій виїхав на тротуар та збив двох перехожих, серед яких малолітня дитина

У Черкасах водій виїхав на тротуар та збив двох перехожих, серед яких малолітня дитина

Київ • УНН

 • 23408 перегляди

У Черкасах водій не впорався з керуванням і виїхав на тротуар, збивши жінку і маленьку дитину, постраждалих пішоходів доставили до лікарні.

У Черкасах автомобіль Renault Sandero вилетів на тротуар та збив двох пішоходів, серед яких малолітня дитина. Постраждалих госпіталізували до лікарні. Про це повідомляють в пресслужбі ГУ НП України в Черкаській області, пише УНН.

Деталі

Попередньо встановлено, що 26-річний кермувальник автомобіля Mercedes-Benz C 200 рухаючись вулицею Кобзарська на нерегульованому перехресті не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з автомобілем Renault Sandero під керуванням 43-річного водія.

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Зазначається, що від удару останній некерований транспортний засіб виїхав за межі проїжджої частини та виїхав на тротуар, де в той час проходили 38-річна жінка з дитиною.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали 38-річна жінка та 4-річна дитина. Їх доставили до лікарні.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 КК України (Кримінальний кодекс України)

Нагадаємо

П'яний водій, у якого рівень алкоголю в крові в 13 разів перевищував норму, спричинив ДТП у Запоріжжі, врізавшись у дві припарковані автівки.

Ольга Розгон

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