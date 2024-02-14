В Черкассах водитель выехал на тротуар и сбил двух прохожих, среди которых малолетний ребенок
Киев • УНН
В Черкассах водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, сбив женщину и маленького ребенка, пострадавших пешеходов доставили в больницу.
В Черкассах автомобиль Renault Sandero вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов, среди которых малолетний ребенок. Пострадавших госпитализировали в больницу. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ НП Украины в Черкасской области, пишет УНН.
Детали
Предварительно установлено, что 26-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz C 200 двигаясь по улице Кобзарская на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Renault Sandero под управлением 43-летнего водителя.
Отмечается, что от удара последнее неуправляемое транспортное средство выехало за пределы проезжей части и выехало на тротуар, где в то время проходили 38-летняя женщина с ребенком.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 38-летняя женщина и 4-летний ребенок. Их доставили в больницу.
Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 УК Украины (Уголовный кодекс Украины)
Напомним
Пьяный водитель, у которого уровень алкоголя в крови в 13 раз превышал норму, спровоцировал ДТП в Запорожье, врезавшись в две припаркованные машины.
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