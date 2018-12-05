У Карпатах згорів храм Архистратига Михаїла
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У селі Рожнів Косівського району Івано-Франківської області сталась пожежа у церкві Архистратига Михаїла. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС в Івано-Франківській області, передає УНН.
“Вогнем знищено будівлю церкви”, — йдеться у повідомленні.
Повідомлення про подію надійшло до державної пожежної частини № 14 міста Косів 4 грудня о 19:17. Так, у селі Рожнів Косівського району виникла пожежа церкви Архистратига Михаїла.
Негайно за вказаною адресою було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. Першим до місця пожежі прибув підрозділ місцевої пожежної команди села Рожнів, на момент прибуття будівля церкви була повністю охоплена вогнем, площа пожежі складала 375 м.кв.
“О 20:00 пожежу було локалізовано, а о 22:19 — ліквідовано”, — зазначили рятувальники.
Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити перекидання на дві поруч розташовані будівлі.
До гасіння пожежі було залучено всього 33 співробітники на 7 одиницях техніки. Від Управління ДСНС в області — 28 співробітників особового складу на 4 одиницях техніки.
Травмованих та загиблих на пожежі не було.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Першу дерев'яну будівлю храму Архистратига Михаїла було зведено у 1852 році. Проте у 1978 році церква згоріла ущент. Храм було відновлено у 1991 році. Краєзнавці відзначали високу художню майстерність різьбленого іконостасу і царських воріт.
Храм Архистратига Михаїла належить до Української Автокефальної православної церкви (УАПЦ). Настоятель - о. Павло Слободян.
Нагадаємо, 5 серпня згоріла церква Введення в Храм Пресвятої Богородиці, збудована у 1798 році.