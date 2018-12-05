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У Карпатах згорів храм Архистратига Михаїла

Київ • УНН

 • 22864 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У селі Рожнів Косівського району Івано-Франківської області сталась пожежа у церкві Архистратига Михаїла. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС в Івано-Франківській області, передає УНН. 

У Карпатах згорів храм Архистратига Михаїла

“Вогнем знищено будівлю церкви”, — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про подію надійшло до державної пожежної частини № 14 міста Косів 4 грудня о 19:17. Так, у селі Рожнів Косівського району виникла пожежа церкви Архистратига Михаїла.

Негайно за вказаною адресою було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. Першим до місця пожежі прибув підрозділ місцевої пожежної команди села Рожнів, на момент прибуття будівля церкви була повністю охоплена вогнем, площа пожежі складала 375 м.кв.

“О 20:00 пожежу було локалізовано, а о 22:19 — ліквідовано”, — зазначили рятувальники.

Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити перекидання на дві поруч розташовані будівлі.

До гасіння пожежі було залучено всього 33 співробітники на 7 одиницях техніки. Від Управління ДСНС в області — 28 співробітників особового складу на 4 одиницях техніки.

Травмованих та загиблих на пожежі не було.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Першу дерев'яну будівлю храму Архистратига Михаїла було зведено у 1852 році. Проте у 1978 році церква згоріла ущент. Храм було відновлено у 1991 році. Краєзнавці відзначали високу художню майстерність різьбленого іконостасу і царських воріт.

Храм Архистратига Михаїла належить до Української Автокефальної православної церкви (УАПЦ). Настоятель - о. Павло Слободян. 

Нагадаємо, 5 серпня згоріла церква Введення в Храм Пресвятої Богородиці, збудована у 1798 році.

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