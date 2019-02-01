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У Карпатах небезпека сходження лавин

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Сьогодні, 1 лютого, на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані ДСНС України.

"За даними УкрГідрометцентру, 1 лютого на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

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Синоптики також попереджають про загрозу сходження снігу на дороги у районах східної частини Закарпатської області.

Нагадаємо, сьогодні в Україні синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через туман, який призведе до слабкої видимості на більшій території України, 200-500 м.

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