У Карпатах небезпека сходження лавин

"За даними УкрГідрометцентру, 1 лютого на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

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Синоптики також попереджають про загрозу сходження снігу на дороги у районах східної частини Закарпатської області.

Нагадаємо, сьогодні в Україні синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через туман, який призведе до слабкої видимості на більшій території України, 200-500 м.