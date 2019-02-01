В Карпатах опасность схода лавин
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сегодня, 1 февраля, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 1 февраля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
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Синоптики также предупреждают об угрозе схода снега на дороги в районах восточной части Закарпатской области.
Напомним, сегодня в Украине синоптики объявили желтый уровень опасности из-за тумана, который приведет к слабой видимости на большей территории Украины, 200-500 м.