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У Гамбурзі поліція стріляла у чоловіка з сокирою біля фан-зони Євро-2024

Київ • УНН

 • 23283 перегляди

У Гамбурзі поліція стріляла чоловіка з сокирою і пляшкою із запалювальною сумішшю, який погрожував голландським уболівальникам і поліцейським біля фан-зони Євро-2024.

У Гамбурзі поліція стріляла у чоловіка з сокирою біля фан-зони Євро-2024

У неділю, 16 червня, в центрі німецького міста Гамбурга поліцейські змушені були стріляти у чоловіка після того, як він нібито намагався напасти на нідерландських уболівальників у фан-зоні та погрожував поліції сокирою. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Заворушення відбулися в центральному районі міста, поблизу якого маршували 40 000 голландських уболівальників напередодні футбольного матчу Євро-2024 проти Польщі.

За словами правоохоронців, чоловік вийшов із пабу з сокирою в руці та махав нею поліцейським у "погрозливій манері".

"Згідно з наявними даними, ніякого футбольного зв’язку немає", – сказав прессекретар поліції.

Поліція повідомила, що чоловік також мав при собі коктейль Молотова.

Зазначається, що правоохоронці застосували проти нападника перцевий балончик, перш ніж застосувати вогнепальну зброю.

Як повідомили місцеві ЗМІ, один поліцейський зробив попереджувальний постріл, перш ніж пролунало кілька інших, і чоловік впав на землю.

У поліції зауважили що чоловікові надають медичну допомогу. Під час інциденту ніхто не постраждав.

Напередодні недільного футбольного матчу заходи безпеки вже були посилені, залучені сотні співробітників гамбурзької та федеральної поліції.

Нагадаємо

У Празі було затримано особу, підозрювану у вбивстві 9-річної українки Валерії, яке сталося в Німеччині.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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