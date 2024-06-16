В воскресенье, 16 июня, в центре немецкого города Гамбурга полицейские вынуждены были стрелять в мужчину после того, как он якобы пытался напасть на нидерландских болельщиков в фан-зоне и угрожал полиции топором. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Беспорядки произошли в центральном районе города, вблизи которого маршировали 40 000 голландских болельщиков накануне футбольного матча Евро-2024 против Польши.

По словам правоохранителей, мужчина вышел из паба с топором в руке и махал им полицейским в "угрожающей манере".

"Согласно имеющимся данным, никакой футбольной связи нет", - сказал пресс-секретарь полиции.

Полиция сообщила, что мужчина также имел при себе коктейль Молотова.

Отмечается, что правоохранители применили против нападавшего перцовый баллончик, прежде чем применить огнестрельное оружие.

Как сообщили местные СМИ, один полицейский произвел предупредительный выстрел, прежде чем прозвучало несколько других, и мужчина упал на землю.

В полиции отметили что мужчине оказывают медицинскую помощь. Во время инцидента никто не пострадал.

Накануне воскресного футбольного матча меры безопасности уже были усилены, привлечены сотни сотрудников гамбургской и федеральной полиции.

Напомним

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