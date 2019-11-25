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У ГУР Міноборони підтвердили, що колишній "народний мер" Горлівки їхній розвідник

У ГУР Міноборони підтвердили, що колишній "народний мер" Горлівки їхній розвідник

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Колишній "народний мер" міста Горлівки, яке розташоване на тимчасово непідконтрольній території Донецької області, Едуард Матюха виявився розвідником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Це кореспонденту УНН підтвердили у пресслужбі ГУР Міноборони України.

"Ми підтверджуємо цю інформацію і заявляємо: Едуард Матюха виконував окремі завдання Головного управління розвідки. Зокрема, збір доказів причетності Російської Федерації до війни на Донбасі, на сході України. Це було ще в 2014 році, а до якого часу, я вам не можу сказати", - повідомили у пресслужбі.

Раніше сам Матюха в інтерв'ю одному з телеканалів повідомив, що є розвідником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Нагадаємо, за інформацією Головного управління розвідки, в темну пору доби бойовики переміщують на нові позиції озброєння, яке підлягає відведенню від лінії розмежування.

Українські Національні Новини

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