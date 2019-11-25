У ГУР Міноборони підтвердили, що колишній "народний мер" Горлівки їхній розвідник
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Колишній "народний мер" міста Горлівки, яке розташоване на тимчасово непідконтрольній території Донецької області, Едуард Матюха виявився розвідником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Це кореспонденту УНН підтвердили у пресслужбі ГУР Міноборони України.
"Ми підтверджуємо цю інформацію і заявляємо: Едуард Матюха виконував окремі завдання Головного управління розвідки. Зокрема, збір доказів причетності Російської Федерації до війни на Донбасі, на сході України. Це було ще в 2014 році, а до якого часу, я вам не можу сказати", - повідомили у пресслужбі.
Раніше сам Матюха в інтерв'ю одному з телеканалів повідомив, що є розвідником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Нагадаємо, за інформацією Головного управління розвідки, в темну пору доби бойовики переміщують на нові позиції озброєння, яке підлягає відведенню від лінії розмежування.