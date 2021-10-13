У Грузії пропонують створити групу лікарів для оцінки стану здоров’я Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Мін’юст Грузії запропонував Міністерству охорони здоров’я створити багатофункціональну групу лікарів для оцінки стану здоров’я ув’язненого екс-президента Михайла Саакашвілі. Про це пиишуть “Новини Грузії”, передає УНН.
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“Ми звертаємося з проханням до міністра охорони здоров’я Катерині Тікарадзе створити групу лікарів, метою якої буде періодичне спостереження за станом здоров’я Михайла Саакашвілі і, в разі необхідності, надання рекомендацій”, — йдеться в заяві.
Деталі
Мін’юст також закликає до співпраці Народного захисника Ніно Ломджарія. Простежити за захистом прав Саакашвілі “для забезпечення прозорості процесу” відомство просить членів парламентської більшості, голови комітету з прав людини Михайла Сарджвеладзе і главу комітету охорони здоров’я Дмитра Хундадзе.
У в’язниці Саакашвілі неодноразово відвідували представники Народного захисника. Сьогодні омбудсмен Грузії розповсюдило заяву, в якій йшлося, що вони детально спостерігають за здоров’ям та умовами політика в пенітенціарній установі.
У заяві зазначено, що будь-яких порушень досі не зафіксовано: екс-президенту "приділяється належна увага з боку медичного персоналу пенітенціарної установи.
Нагадаємо
Стан здоров’я Михайла Саакашвілі погіршується через голодування, заявив адвокат колишнього грузинського лідера Гіоргі Гелхаурі після того, як відвідав експрезидента Грузії в тюрмі. Його перевели в одиночну камеру.
Контекст
1 жовтня прем’єр-міністр Грузії Гарібашвілі заявив, що третій президент країни Саакашвілі був затриманий у Грузії. Саакашвілі приїхав до Грузії через 8 років після еміграції.
Після затримання Саакашвілі помістили у колонію Руставі.
Українська влада відреагувала на це, адже Саакашвілі має українське громадянство. МЗС запросило керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання Саакашвілі. 2 жовтня тимчасово повірений Грузії в Україні повідомив МЗС про це. Згодом це зробив і новий посол.
4 жовтня Саакашвілі в пенітенціарному закладі в Грузії відвідала український консул.
Третій президент Грузії Саакашвілі покинув Грузію у 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи. Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.