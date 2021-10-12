Стан здоров'я Саакашвілі погіршується через голодування - адвокат

Цитата

“Як він (Саакашвілі) нам повідомив, у нього набряклість ніг. Йому також складно пересуватися. Відповідно, дуже важливо, щоб він був під наглядом лікаря. В цьому випадку я маю на увазі його особистого лікаря. Його особистий лікар нам повинен розповісти про стан його здоров’я. Миша (Саакашвілі) вимагає, щоб його особистий лікар міг кожен день приходити до нього і відвідувати”, — сказав Гелхаурі.

Деталі

Інший адвокат Саакашвілі, Бека Басилая, каже, що, незважаючи на проблеми зі здоров’ям, він в порядку. Однак, як вказує Басилая, що подальше голодування погіршить його стан здоров’я. Він також наголосив на важливості того, що б особистий лікар Саакашвілі міг його відвідувати.

“Голод вступає в досить важку фазу, і ми вже бачимо результати. Проблеми з пересуванням вже є. Також за його словами, у нього набряклі ноги. Коли він говорить, моторика його мови погіршена. За його рухам і тому як він пересувається, стає ясно, що негативні наслідки голоду очевидні”, — сказав Басилая.

Адвокат Діто Садзаглішвілі зачитав лист Саакашвілі, в якому той заявив, що не припинить голодування, тому що це “єдиний інструмент” боротьби, яким він в даний момент має в своєму розпорядженні.

“Головне, щоб 14 жовтня, післязавтра нас було багато, і ми показали всім, що у нашого суспільства є гідність і самолюбство. Незважаючи на погіршення стану мого здоров’я, я ні в якому разі не припиню голодування, оскільки — це єдиний інструмент боротьби, яким я зараз маю.

Зрозуміло, хотів би, щоб ми домоглися мого звільнення вже до другого туру і разом змогли відстояти неминучу перемогу, але для цього, повторюю, потрібна масовість післязавтра і злагоджені дії в подальшому.

Тільки самовідданою, активною громадянською позицією ми врятуємо нашу країну і доб’ємося конкретних результатів, в тому числі і щодо мене. Перемога 30 жовтня досяжна лише щохвилинної боротьбою і завзятістю”, — написав Саакашвілі.

Контекст

1 жовтня прем’єр-міністр Грузії Гарібашвілі заявив, що третій президент країни Саакашвілі був затриманий у Грузії. Саакашвілі приїхав до Грузії через 8 років після еміграції.

Після затримання Саакашвілі помістили у колонію Руставі.

Українська влада відреагувала на це, адже Саакашвілі має українське громадянство. МЗС запросило керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання Саакашвілі. 2 жовтня тимчасово повірений Грузії в Україні повідомив МЗС про це. Згодом це зробив і новий посол.

4 жовтня Саакашвілі в пенітенціарному закладі в Грузії відвідала український консул.

Третій президент Грузії Саакашвілі покинув Грузію у 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи. Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.