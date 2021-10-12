Состояние здоровья Саакашвили ухудшается из-за голодовки - адвокат

Цитата

“Как он (Саакашвили) нам сообщил, у него отечность ног. Ему также сложно передвигаться. Соответственно, очень важно, чтобы он был под наблюдением врача. В этом случае я имею в виду его личного врача. Его личный врач нам должен рассказать о состоянии его здоровья. Миша (Саакашвили) требует, чтобы его личный врач мог каждый день приходить к нему и навещать”, — сказал Гелхаури.

Детали

Другой адвокат Саакашвили, Бека Басилая, говорит, что, несмотря на проблемы со здоровьем, он в порядке. Однако, как указывает Басилая, продолжающая голодовка ухудшит его состояние здоровья. Он также отметил важность того, что бы личный врач Саакашвили мог его посещать.

“Голод вступает в довольно тяжелую фазу, и мы уже видим результаты. Проблемы с передвижением уже есть. Также по его словам, у него оттекли ноги. Когда он говорит, моторика его речи ухудшена. По его движениям и тому как он передвигается, становится ясно, что негативные последствия голода очевидны”, — сказал Басилая.

Адвокат Дито Садзаглишвили зачитал письмо Саакашвили, в тот заявил, что не прекратит голодовку, потому что это “единственный инструмент” борьбы, которым он в данный момент располагает.

“Главное, чтобы 14 октября, послезавтра нас было много, и мы показали всем, что у нашего общества есть достоинство и самолюбие. Несмотря на ухудшение состояния моего здоровья, я ни в коем случае я не прекращу голодовку, поскольку — это единственный инструмент борьбы, которым я сейчас располагаю.

Разумеется, хотел бы, чтобы мы добились моего освобождения уже до второго тура и вместе смогли отстоять неизбежную победу, но для этого, повторяю, нужны многочисленность послезавтра и слаженные действия в дальнейшем.

Только самоотверженной, активной гражданской позицией мы спасем нашу страну и добьемся конкретных результатов, в том числе и в отношении меня. Победа 30 октября достижима лишь ежеминутной борьбой и упорством”, — пишет Саакашвили.

Контекст

1 октября премьер-министр Грузии Гарибашвили заявил, что третий президент страны Саакашвили был задержан в Грузии. Саакашвили приехал в Грузию через 8 лет после эмиграции.

После задержания Саакашвили поместили в колонию Рустави.

Украинская власть отреагировала на это, ведь Саакашвили имеет украинское гражданство. МИД пригласил руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания Саакашвили. 2 октября временно поверенный Грузии в Украине сообщил МИД об этом. Впоследствии это сделал и новый посол.

4 октября Саакашвили в пенитенциарном заведении в Грузии посетила украинский консул.

Третий президент Грузии Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела. Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.