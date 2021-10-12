Саакашвілі перевели в одиночну камеру
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Михайла Саакашвілі перевели в одиничну камеру. Про це заявили у спеціальній пенітенціарній службі Грузії, пише УНН.
Деталі
Михайлу Саакашвілі пропонували залишитися зі своїм співмешканцем в одній камері, але він категорично відмовився, що підтверджується відповідними документами. Відповідно, Михайла Саакашвілі помістили в одиночну камеру.
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“Щодо звинувачення, що товариші по команді Саакашвілі не можуть зустрітися з ним, то це брехня, і це підтверджується навіть численними візитами до обвинуваченого / засудженого Михайла Саакашвілі протягом дня, які також висвітлюються в засобах масової інформації”, — йдеться у заяві відомства.
Нагадаємо
Стан здоров'я Михайла Саакашвілі погіршується через голодування, заявив адвокат колишнього грузинського лідера Гіоргі Гелхаурі після того, як відвідав експрезидента Грузії в тюрмі.
Контекст
1 жовтня прем’єр-міністр Грузії Гарібашвілі заявив, що третій президент країни Саакашвілі був затриманий у Грузії. Саакашвілі приїхав до Грузії через 8 років після еміграції.
Після затримання Саакашвілі помістили у колонію Руставі.
Українська влада відреагувала на це, адже Саакашвілі має українське громадянство. МЗС запросило керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання Саакашвілі. 2 жовтня тимчасово повірений Грузії в Україні повідомив МЗС про це. Згодом це зробив і новий посол.
4 жовтня Саакашвілі в пенітенціарному закладі в Грузії відвідала український консул.
Третій президент Грузії Саакашвілі покинув Грузію у 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи. Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.