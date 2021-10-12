Саакашвили перевели в одиночную камеру
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Михаила Саакашвили перевели в одиночную камеру. Об этом заявили в специальной пенитенциарной службе Грузии, пишет УНН.
Детали
Михаилу Саакашвили предлагали остаться со своим сожителем в одной камере, но он категорически отказался, что подтверждается соответствующими документами. Соответственно, Михаила Саакашвили поместили в одиночную камеру.
Цитата
“О обвинения, товарищи по команде Саакашвили не могут встретиться с ним, то это ложь, и это подтверждается также многочисленными визитами к обвиняемому / осужденного Михаила Саакашвили в течение дня, которые также освещаются в средствах массовой информации”, — говорится в заявлении ведомства.
Напомним
Состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшается из-за голодовки, заявил адвокат бывшего грузинского лидера Гиорги Гелхаури после того, как посетил експрезидента Грузии в тюрьме.
Контекст
1 октября премьер-министр Грузии Гарибашвили заявил , что третий президент страны Саакашвили был задержан в Грузии. Саакашвили приехал в Грузию через 8 лет после эмиграции.
После задержания Саакашвили поместили в колонию Рустави .
Украинская власть отреагировала на это, ведь Саакашвили украинское гражданство. МИД пригласил руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания Саакашвили. 2 октября временно поверенный Грузии в Украине сообщил МИД об этом. Впоследствии это сделал и новый посол.
4 октября Саакашвили в пенитенциарном заведении в Грузии посетила украинский консул.
Третий президент Грузии Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела. Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести лет лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.