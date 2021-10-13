В Грузии предлагают создать группу врачей для оценки состояния здоровья Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Минюст Грузии предложил Министерству здравоохранения создать многофункциональную группу врачей для оценки состояния здоровья заключенного экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом пиишуть "Новости Грузии", передает УНН.
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“Мы обращаемся с просьбой к министру здравоохранения Екатерине Тикарадзе создать группу врачей, целью которой будет периодическое наблюдение за состоянием здоровья Михаила Саакашвили и, в случае необходимости, предоставление рекомендаций”, — говорится в заявлении.
Детали
Минюст также призывает к сотрудничеству Народного защитника Нино Ломджария. Проследить за защитой прав Саакашвили “для обеспечения прозрачности процесса” ведомство просит членов парламентского большинства, председателя комитета по правам человека Михаила Сарджвеладзе и главу комитета здравоохранения Дмитрия Хундадзе.
В тюрьме Саакашвили неоднократно посещали представители Народного защитника. Сегодня омбудсмен Грузии распространило заявление, в котором говорилось, что они тщательно изучают здоровьем и условиями политика в пенитенциарном учреждении.
В заявлении указано, что каких-либо нарушений пока не зафиксировано: экс-президенту "уделяется должное внимание со стороны медицинского персонала пенитенциарного учреждения.
Напомним
Состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшается из-за голодовки, заявил адвокат бывшего грузинского лидера Гиорги Гелхаури после того, как посетил експрезидента Грузии в тюрьме. Его перевели в одиночную камеру.
Контекст
1 октября премьер-министр Грузии Гарибашвили заявил , что третий президент страны Саакашвили был задержан в Грузии. Саакашвили приехал в Грузию через 8 лет после эмиграции.
После задержания Саакашвили поместили в колонию Рустави.
Украинская власть отреагировала на это, ведь Саакашвили украинское гражданство. МИД пригласил руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания Саакашвили. 2 октября временно поверенный Грузии в Украине сообщил МИД об этом. Впоследствии это сделал и новый посол.
4 октября Саакашвили в пенитенциарном заведении в Грузии посетила украинский консул.
Третий президент Грузии Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела. Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести лет лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.