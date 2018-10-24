У ГПУ прокоментували нові епізоди у резонансній справі про корупцію у ВГСУ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України дав роз'яснення щодо ходу та результатів розслідування у кримінальних провадженнях за фактами правопорушень в системі господарських судів України. Про це із посиланням на прес-службу відомства повідомляє УНН.

“2 жовтня 2018 року на підставі зібраних доказів у кримінальному провадженні здійснено повідомлення про підозру колишньому голові Вищого господарського суду України у створенні злочинної організації та участі в ній із залученням окремих керівників та суддів господарських судів, працівників апарату цих судів, адвокатів, арбітражних керуючих та інших осіб, з метою систематичного отримання неправомірної вигоди, незаконного збагачення, заволодіння державним та іншим майном, у тому числі шляхом постановлення суддями господарських судів неправосудних рішень, зокрема і внаслідок втручання в діяльність судових органів та роботу автоматизованої системи документообігу суду, а також легалізації вказаних доходів, отриманих злочинним шляхом тощо”, — йдеться у повідомленні.

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Підозрюваному інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України і його оголошено в розшук.

Як повідомляв УНН, 15 жовтня 2018 року спільно з працівниками ДВБ Національної поліції затримано одного з підозрюваних у безпосередній участі в діяльності вказаної злочинної організації. Зазначена особа на цей час є адвокатом і підозрюється в організації та забезпеченні легалізації вищезазначених доходів, одержаних злочинним шляхом та подальшому управлінні таким майном.

Затриманому, заступником Генерального прокурора повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України, і 18 жовтня 2018 року рішенням слідчого судді йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 4,5 млн грн.

Окрім зазначеного, слідчими управління, за сприяння та безпосередньої участі оперативних працівників Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції, виявлено 110 об’єктів нерухомості (квартири, нежитлові приміщення і паркомісця), розташованих у житловому комплексі “Новопечерські Липки” в центральному районі міста Києва, які, ґрунтуючись на зібраних доказах, є підстави вважати предметом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом вищевказаними членами злочинної організації.

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У зв’язку з цим, за відповідним клопотанням органу досудового розслідування, на зазначене майно рішенням слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 9 жовтня 2018 року накладено арешт з метою забезпечення можливої конфіскації, цивільних позовів та відшкодування заподіяних збитків.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 8 червня екс-голові Вищого господарського суду України було повідомлено про підозру за численними фактами втручання в діяльність судових органів та роботу автоматизованої системи документообігу суду.

На цей час він переховується від органу досудового розслідування в одній з країн Євросоюзу, однак через своєрідне трактування судами законодавства, двічі скасовано обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і в кінцевому випадку відмовлено у обранні такого запобіжного заходу, що суттєво перешкоджає екстрадиції вказаної особи.

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Крім того, у липні 2018 року було завершено досудове розслідування і по цей час триває ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, підозрюваним (колишнім заступником голови Вищого господарського суду України Артуром Ємельяновим) у втручанні в діяльність судових органів та роботу автоматизованої системи документообігу суду, а також постановленні завідомо неправосудного судового рішення з корисливих мотивів та інших особистих інтересів.

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