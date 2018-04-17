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Екс-голова Вищого госпсуду Татьков попросив притулку в Австрії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Колишній голова Вищого господарського суду України Віктор Татьков подав запит на отримання притулку в Австрії. Про це йдеться у рішенні Печерського районного суду Києва, передає УНН.

Екс-голова Вищого госпсуду Татьков попросив притулку в Австрії

Згідно з рішенням, до суду надійшло клопотання Департаменту спецрозслідувань ГПУ про обрання запобіжного заходу Татькову у вигляді тримання під вартою.

В обгрунтуванні клопотання, зокрема, зазначається, що “відповідно до повідомлення компетентних органів Республіки Австрія, ОСОБА_3 (В.Татьков — ред.) не погодився на спрощену процедуру видачі до України та подав запит на отримання притулку в Австрії, що свідчить про умисне його ухилення від слідства та суду”.

У рішенні також зазначається, що прокуратура Відня направила запит до Федерального управління поліції при Федеральному міністерстві внутрішніх справ й отримала відповідь, де вказано, що станом на 8 лютого 2018 року Татьков не перебуває у міжнародному розшуку.

Тому суд відмовив ГПУ у арешті екс-голови Вищого господарського суду України.

Нагадаємо, 18 жовтня 2016 року Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що оголошено про підозру суддям Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову та Віктору Татькову, яким інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.376, ч.2 ст.376-1 КК України. 

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