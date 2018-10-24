В ГПУ прокомментировали новые эпизоды в резонансном деле о коррупции в ВХСУ

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КИЕВ. 24 октября. УНН. Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины дал разъяснения относительно хода и результатов расследования по уголовным производствам по фактам правонарушений в системе хозяйственных судов Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает УНН.

“2 октября 2018 года на основании собранных доказательств в уголовном производстве осуществлено сообщение о подозрении бывшему председателю Высшего хозяйственного суда Украины в создании преступной организации и участии в ней с привлечением отдельных руководителей и судей хозяйственных судов, работников аппарата этих судов, адвокатов, арбитражных управляющих и других лиц, с целью систематического получения неправомерной выгоды, незаконного обогащения, завладения государственным и иным имуществом, в том числе путем вынесения судьями хозяйственных судов неправомерных решений, в том числе в результате вмешательства в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда, а также легализации указанных доходов, полученных преступным путем и т.д.”, - говорится в сообщении.

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Подозреваемому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 УК Украины, также он объявлен в розыск.

Как сообщал УНН, 15 октября 2018 года совместно с работниками ДВБ Национальной полиции задержано одно из подозреваемых лиц в непосредственном участии в деятельности указанной преступной организации. Указанное лицо в настоящее время является адвокатом и подозревается в организации и обеспечении легализации вышеуказанных доходов, полученных преступным путем и дальнейшем управлении таким имуществом.

Задержанному, заместителем Генерального прокурора сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 УК Украины, и 18 октября 2018 года по решению следственного судьи ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 4,5 млн грн.

Кроме указанного, следователями управления, при содействии и непосредственном участии оперативных работников Департамента внутренней безопасности Национальной полиции, выявлено 110 объектов недвижимости (квартиры, нежилые помещения и паркоместа), расположенных в жилом комплексе “Новопечерские Липки” в центральном районе города Киева, которые, основываясь на собранных доказательствах, есть основания полагать предметом легализации доходов, полученных преступным путем вышеуказанными членами преступной организации.

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В связи с этим, по соответствующему ходатайству органа предварительного расследования, указанное имущество решению следственного судьи Подольского районного суда города Киева от 9 октября 2018 года наложен арест в целях обеспечения возможной конфискации, гражданских исков и возмещения причиненных убытков.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 8 июня экс-главе Высшего хозяйственного суда Украины было сообщено о подозрении по многочисленным фактам вмешательства в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда.

В настоящее время он скрывается от органа досудебного расследования в одной из стран Евросоюза, однако из-за своеобразной трактовки судами законодательства, дважды отменено избрание подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и в конечном отказано в избрании такой меры пресечения, существенно препятствует экстрадиции указанного лица.

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Кроме того, в июле 2018 года было завершено досудебное расследование и в настоящее время продолжается ознакомление с материалами уголовного производства, подозреваемым (бывшим заместителем председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артуром Емельяновым) во вмешательстве в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда, а также постановлении заведомо неправосудного судебного решения из корыстных побуждений и других личных интересов.

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