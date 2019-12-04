У "газовій справі" Онищенка вчетверте не відбулось засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд вчетверте переніс розгляд обвинувального акту у так званій "газовій справі" за обвинуваченням народного депутата України VII скликання Олександр Онищенко та його фінансового директора Олени Павленко. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
"Не зважаючи на те, що обвинувачені вчетверте не з’явилися на засідання, колегія суддів так і не змогла перейти до розгляду клопотання прокурорів САП про спеціальний судовий розгляд", - йдеться в повідомленні.
Так, було прийнято рішення про перенесення розгляду справи.
"Дату наступного засідання буде повідомлено додатково", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, за версією слідства, народний депутат VII і VIII скликань Олександр Онищенко є засновником та керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації природного газу. Внаслідок таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн грн.
Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб. З-поміж них — двоє близьких людей, які виконували роль співорганізаторів, решта — працівники ПАТ "Укргазвидобування", юрист, фінансисти, керівники компаній тощо.
Як повідомлялося, Олександра Онищенка затримали в Німеччині. Вирішується питання про його екстрадицію.