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У Дружківці на Донеччині рятувальники вилучили з-під завалів зруйнованого будинку тіло загиблого чоловіка

У Дружківці на Донеччині рятувальники вилучили з-під завалів зруйнованого будинку тіло загиблого чоловіка

Київ • УНН

 • 27969 перегляди

Внаслідок російського обстрілу житлового кварталу в Дружківці Донецької області загинув чоловік 1977 року народження, зруйновано будинок.

Вчора росіяни обстріляли приватний житловий сектор Дружківки на Донеччині. Рятувальники вилучили з-під завалів зруйнованого будинку тіло загиблого чоловіка 1977 року народження. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

Вчора ворожі війська обстріляли м. Дружківка Краматорського району. Основний удар прийшовся у приватний житловий сектор. Рятувальники вилучили з-під завалів зруйнованого будинку тіло загиблого чоловіка 1977 року народження

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аварійно-рятувальні роботи завершено.

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Нагадаємо

Минулої доби, 4 травня, на Донеччині внаслідок обстрілів загинуло три людини, ще двоє отримали поранення.

Павло Башинський

Павло Башинський

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