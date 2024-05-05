У Дружківці на Донеччині рятувальники вилучили з-під завалів зруйнованого будинку тіло загиблого чоловіка
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу житлового кварталу в Дружківці Донецької області загинув чоловік 1977 року народження, зруйновано будинок.
Вчора росіяни обстріляли приватний житловий сектор Дружківки на Донеччині. Рятувальники вилучили з-під завалів зруйнованого будинку тіло загиблого чоловіка 1977 року народження. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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Вчора ворожі війська обстріляли м. Дружківка Краматорського району. Основний удар прийшовся у приватний житловий сектор. Рятувальники вилучили з-під завалів зруйнованого будинку тіло загиблого чоловіка 1977 року народження
Зазначається, що аварійно-рятувальні роботи завершено.
Нагадаємо
Минулої доби, 4 травня, на Донеччині внаслідок обстрілів загинуло три людини, ще двоє отримали поранення.