В Дружковке Донецкой области спасатели изъяли из-под завалов разрушенного дома тело погибшего мужчины

Накануне Пасхи украинцы более массово возвращались в Украину, чем выезжали за ее пределы - Демченко

Накануне Пасхи в Украину вернулось больше украинцев, чем выехало, при этом было зафиксировано около 80 000 пересечений границы на въезд в Украину, чем на выезд, хотя пассажиропоток имел тенденцию к снижению за день до Пасхи, когда границу пересекло около 75 000 человек.