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В Дружковке Донецкой области спасатели изъяли из-под завалов разрушенного дома тело погибшего мужчины
В результате российского обстрела жилого квартала в Дружковке Донецкой области погиб мужчина 1977 года рождения, разрушен дом.
На Пасху россияне атаковали Донецкую область с дрона: ранены три человека
Трое гражданских получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения в результате российского обстрела села Михайловка Донецкой области.
Накануне Пасхи украинцы более массово возвращались в Украину, чем выезжали за ее пределы - Демченко
Накануне Пасхи в Украину вернулось больше украинцев, чем выехало, при этом было зафиксировано около 80 000 пересечений границы на въезд в Украину, чем на выезд, хотя пассажиропоток имел тенденцию к снижению за день до Пасхи, когда границу пересекло около 75 000 человек.
Из-за повреждения энергоинфраструктуры в Украине действуют ограничения в двух областях - Минэнерго
Из-за значительного ущерба, нанесенного энергетической инфраструктуре Украины в результате российских атак, две области ввели графики отключения электроэнергии для потребителей. Тако Украина запросила аварийную помощь из Румынии и Польши для удовлетворения потребительских нужд.
В оккупированном Бердянске взорвали коллаборанта - руководительница МВА
В оккупированном Бердянске взорвали автомобиль коллаборанта, в результате чего он погиб на месте от полученных травм.
Демченко: возможно, стоит ожидать, что будут изменения в правилах пересечения границы
Правила пересечения государственной границы могут претерпеть определенные изменения в соответствии с законом о мобилизации, который вступает в силу 18 мая, но кардинальных изменений не предвидится, сообщил Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы.
россия планирует провести призыв в оккупированных районах Запорожья впервые с момента аннексии - британская разведка
Россия планирует провести призыв на оккупированных территориях Запорожской области впервые с момента ее незаконной аннексии в сентябре 2022 года, но эффект, вероятно, будет ограниченным из-за того, что значительная часть населения выехала из региона.
Китай может заставить путина прекратить войну - глава МИД Польши
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Китай имеет достаточно влияния, чтобы заставить президента рф Владимира Путина прекратить войну в Украине, но не видит никаких признаков желания Путина вести переговоры.
В Пасхальную ночь зафиксировали 25 обращений о совершении тех или иных правонарушений
На Пасху полиция зафиксировала лишь 25 правонарушений, преимущественно административных, около 300 граждан были доставлены в отделения за нарушение комендантского часа, в то время как богослужения проходили с соблюдением ограничений.
Вселенский Патриарх призвал Украину и Россию провести обмен пленными в формате "всех на всех"
Вселенский Патриарх Варфоломей призвал Россию обменяться пленными с Украиной по принципу "всех на всех" во время своего пасхального обращения, поддержав инициативу "Наш выход" по масштабному обмену пленными между двумя странами.