У Донецькій області сталася пожежа: загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Добропільські поліцейські встановлюють обставини пожежі, під час якої загинув пенсіонер, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у Донецькій області.
“Повідомлення про те, що горить будинок, надійшло до поліцейських Добропілля від сусідів. Під час ліквідації займання був виявлений труп 81-річного власника оселі, який мешкав сам. За попередньою інформацією, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем під час паління”, — вказано у повідомленні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 “Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки” Кримінального кодексу України.
Як писав УНН, на Дніпропетровщині врятували чоловіка під час пожежі в квартирі.