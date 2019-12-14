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У Донецькій області сталася пожежа: загинула людина

У Донецькій області сталася пожежа: загинула людина

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Добропільські поліцейські встановлюють обставини пожежі, під час якої загинув пенсіонер, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у Донецькій області.

“Повідомлення про те, що горить будинок, надійшло до поліцейських Добропілля від сусідів. Під час ліквідації займання був виявлений труп 81-річного власника оселі, який мешкав сам. За попередньою інформацією, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем під час паління”, — вказано у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 “Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки” Кримінального кодексу України.

Як писав УНН, на Дніпропетровщині врятували чоловіка під час пожежі в квартирі.

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