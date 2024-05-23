У Дніпрі повідомили про звук вибух
Київ • УНН
У Дніпрі, Україна, стався вибух після того, як Військово-повітряні сили України повідомили про протиповітряну оборону проти розвідувального безпілотника в регіоні.
У Дніпрі повідомили про звук вибух, пише УНН.
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"У Дніпрі пролунав звук вибуху", - повідомило "Суспільне".
Повітряні сили після цього повідомили про "швидкісну ціль на Дніпро".
Перед цим ПС ЗСУ повідомляли про роботу ППО по ворожому дрону-розвіднику вна Дніпропетровщині.
В області та низці інших - повітряна тривога
Повітряні сили повідомили про роботу ППО по дрону-розвіднику на Дніпропетровщині23.05.24, 10:05 • 22172 перегляди