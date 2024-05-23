В Днепре сообщили о звуке взрыва, пишет УНН.

Детали

"В Днепре раздался звук взрыва", - сообщило "Суспільне".

Воздушные силы после этого сообщили о "скоростной цели на Днепр".

Перед этим ВС ВСУ сообщали о работе ПВО по вражескому дрону-разведчику в Днепропетровской области.

В области и ряде других - воздушная тревога.

Воздушные силы сообщили о работе ПВО по дрону-разведчику в Днепропетровской области