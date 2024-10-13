У Дніпрі бізнесмен облаяв військових під час перевірки документів. У ТЦК відреагували на скандал

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 9436 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 20730 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 36580 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 50044 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 84105 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67636 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79630 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94260 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87481 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 180662 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
51%
Популярнi новини

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 11665 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 7328 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 9048 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 6604 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 5882 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 36580 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 180662 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 336247 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 270102 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 380415 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 1078 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 3094 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 50044 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18861 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23986 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

У Дніпрі бізнесмен облаяв військових під час перевірки документів. У ТЦК відреагували на скандал

Київ • УНН

 • 30516 перегляди

У Дніпрі бізнесмен Сергій Положай назвав військових ТЦК "чортами" під час перевірки документів. Дніпропетровський ТЦК проводить правову оцінку дій Положая та розглядає притягнення його до відповідальності.

У Дніпрі бізнесмен облаяв військових під час перевірки документів. У ТЦК відреагували на скандал

Вчора, 12 жовтня, у Дніпрі сталась суперечка між бізнесменом Сергієм Положаєм та представниками ТЦК. Під час перевірки документів чоловік назвав військових "чортами". Наразі проводиться правова оцінка дій Положая. Про це пише УНН.

Деталі

Інформацію про суперечку з військовими оприлюднив сам Положай на своїх сторінках. Проте після резонансної реакції суспільства дописи чоловік стер, а сторінку в Instargram зробив приватною. 

А втім, дніпровські Telegram-канали поширили уривок розмови чоловіка, схожого на гендиректора, з працівниками ТЦК.

На кадрах Положай стояв поруч з працівником ТЦК та поліцейськими. Він нецензурно ображав військового та кричав, що його справа "копати".

В Києві на концерт "Океан Ельзи" приїхало ТЦК: пів сотні співробітників військкомату масово перевіряють чоловіків - ЗМІ11.10.24, 22:23 • 50841 перегляд

Обережно! На відео чути нецензурну лексику

 мене здоров'я – два тебе чи 10, а ти мені розповідатимеш, як поводитися, як розмовляти. Ще раз повторюю, я генеральний директор, 2 760 осіб працює, а ти солдат – іди копай

– сказав Положай,

У своїх соцмережах Положай запевняє, що показав документи з оновленими даними, але представники ТЦК йому сказали, що в нього немає бронювання, відстрочки, тому він підлягає мобілізації. За словами Положая, його "збиралися відправити бусиком у ТЦК".

Реакція Дніпропетровського ТЦК

В Дніпропетровському ТЦК підтвердили, що на відео присутні їхні працівники. Там також заявили, що своїми діями Положай ображає і дискредитує військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та Збройних Сил України в цілому.

Громадянин Положай на своїх сторінках у соцмережах особисто повідомив, що не має документів щодо бронювання на час мобілізації. Водночас він хизується своїм зневажливим відношенням не лише до військового обов’язку, але й до військовослужбовців і не соромиться при цьому використовувати ненормативну лексику. Фактично, громадянин Положай особисто підтвердив протиправність своїх дій

- йдеться в заяві Дніпропетровського ТЦК. 

У відомстві підкреслили, що законодавство України щодо питань мобілізації та оборони держави працює однаково для всього суспільства, незалежно від соціального статусу, статків та займаних посад.

Військові наголошують - ганебні заяви і зухвала поведінка Положая це неприпустимо. 

На даний час проводиться правова оцінка дій громадянина Положая та вирішується питання притягнення останнього до відповідальності згідно чинного законодавства України.

- підсумували в Дніпропетровському ТЦК.

Нагадаємо

На околиці села Крива на Закарпатті жінки напали на авто прикордонного наряду, які їхали на місце несення служби, прийнявши їх за військовослужбовців ТЦК.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійна
Закарпатська область
Дніпро
Збройні сили України
Україна
Київ
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,825.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,606.94