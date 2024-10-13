У Дніпрі бізнесмен облаяв військових під час перевірки документів. У ТЦК відреагували на скандал

Вчора, 12 жовтня, у Дніпрі сталась суперечка між бізнесменом Сергієм Положаєм та представниками ТЦК. Під час перевірки документів чоловік назвав військових "чортами". Наразі проводиться правова оцінка дій Положая. Про це пише УНН.

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Інформацію про суперечку з військовими оприлюднив сам Положай на своїх сторінках. Проте після резонансної реакції суспільства дописи чоловік стер, а сторінку в Instargram зробив приватною.

А втім, дніпровські Telegram-канали поширили уривок розмови чоловіка, схожого на гендиректора, з працівниками ТЦК.

На кадрах Положай стояв поруч з працівником ТЦК та поліцейськими. Він нецензурно ображав військового та кричав, що його справа "копати".

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Обережно! На відео чути нецензурну лексику

мене здоров'я – два тебе чи 10, а ти мені розповідатимеш, як поводитися, як розмовляти. Ще раз повторюю, я генеральний директор, 2 760 осіб працює, а ти солдат – іди копай – сказав Положай,

У своїх соцмережах Положай запевняє, що показав документи з оновленими даними, але представники ТЦК йому сказали, що в нього немає бронювання, відстрочки, тому він підлягає мобілізації. За словами Положая, його "збиралися відправити бусиком у ТЦК".

Реакція Дніпропетровського ТЦК

В Дніпропетровському ТЦК підтвердили, що на відео присутні їхні працівники. Там також заявили, що своїми діями Положай ображає і дискредитує військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та Збройних Сил України в цілому.

Громадянин Положай на своїх сторінках у соцмережах особисто повідомив, що не має документів щодо бронювання на час мобілізації. Водночас він хизується своїм зневажливим відношенням не лише до військового обов’язку, але й до військовослужбовців і не соромиться при цьому використовувати ненормативну лексику. Фактично, громадянин Положай особисто підтвердив протиправність своїх дій - йдеться в заяві Дніпропетровського ТЦК.

У відомстві підкреслили, що законодавство України щодо питань мобілізації та оборони держави працює однаково для всього суспільства, незалежно від соціального статусу, статків та займаних посад.

Військові наголошують - ганебні заяви і зухвала поведінка Положая це неприпустимо.

На даний час проводиться правова оцінка дій громадянина Положая та вирішується питання притягнення останнього до відповідальності згідно чинного законодавства України. - підсумували в Дніпропетровському ТЦК.

Нагадаємо

На околиці села Крива на Закарпатті жінки напали на авто прикордонного наряду, які їхали на місце несення служби, прийнявши їх за військовослужбовців ТЦК.