В Днепре бизнесмен обругал военных во время проверки документов. В ТЦК отреагировали на скандал

Вчера, 12 октября, в Днепре произошел спор между бизнесменом Сергеем Положаем и представителями ТЦК. Во время проверки документов мужчина назвал военных «чертями». Сейчас проводится правовая оценка действий Положая. Об этом пишет УНН.

Детали

Информацию о споре с военными обнародовал сам Положай на своих страницах. Однако после резонансной реакции общества сообщения мужчина стер, а страницу в Instargram сделал приватной.

Впрочем, днепровские Telegram-каналы распространили отрывок разговора мужчины, похожего на гендиректора, с работниками ТЦК.

На кадрах Положай стоял рядом с работником ТЦК и полицейскими. Он нецензурно оскорблял военного и кричал, что его дело «копать».

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Осторожно! На видео слышна нецензурная лексика

меня здоровья - два тебя или 10, а ты мне будешь рассказывать, как себя вести, как разговаривать. Еще раз повторяю, я генеральный директор, 2 760 человек работает, а ты солдат - иди копай

В своих соцсетях Положай уверяет, что показал документы с обновленными данными, но представители ТЦК ему сказали, что у него нет бронирования, отсрочки, поэтому он подлежит мобилизации. По словам Положая, его «собирались отправить бусиком в ТЦК».

В Днепропетровском ТЦК подтвердили, что на видео присутствуют их работники. Там также заявили, что своими действиями Положай оскорбляет и дискредитирует военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки и Вооруженных Сил Украины в целом.

Гражданин Положай на своих страницах в соцсетях лично сообщил, что не имеет документов по бронированию на время мобилизации. В то же время он хвастается своим пренебрежительным отношением не только к воинскому долгу, но и к военнослужащим и не стесняется при этом использовать ненормативную лексику. Фактически, гражданин Положай лично подтвердил противоправность своих действий