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У "Дії" сповіщатимуть українців про зняття з місця проживання

Київ • УНН

 • 578 перегляди

В Дії з'явились push-сповіщення про зняття з реєстрації. Українці отримуватимуть сповіщення, якщо власник житла їх випише. Раніше про це повідомляли листами.

У "Дії" сповіщатимуть українців про зняття з місця проживання

У застосунку "Дія" з'явилася послуга push-сповіщення для українців, яких власник житла виписав з оселі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації України.

Деталі

У міністерстві зазначили, що Дія тепер буде оперативно інформувати про те що людина виписана з житла.

Запускаємо push-сповіщення в застосунку Дія для українців, яких власник житла виписав з оселі. Раніше про це повідомляли листами, і ви могли навіть не знати, що більше не маєте зареєстрованого місця проживання. З Дією – жодних сюрпризів

- зазначили в Мінцифри.

Новий сервіс працює таким чином: щойно власник виписує людину з квартири чи будинку, застосунок Дія одразу надсилає push-сповіщення на телефон.

Повідомлення про зняття з місця реєстрації надходитимуть користувачам, які:

  • авторизовані в застосунку Дія;
    • мають верифіковану картку платника податків;
      • внесені до Реєстру територіальної громади, зокрема із зазначенням реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).

        У разі відсутності таких відомостей у реєстрі, користувачі можуть актуалізувати свої дані на порталі Дія.

        Додатково

        Проєкт реалізується за підтримки Програми EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа за сприяння уряду Швейцарії. Впровадження здійснюється у співпраці з Міністерством внутрішніх справ, Державною міграційною службою України та державним підприємством "Документ".

        Довідка

        EGAP (Electronic Governance for Accountability and Participation) – швейцарсько-українська програма з підтримки електронного урядування, яка допомагає розвивати цифрові сервіси для громадян. Реалізується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва.

        Першим ШІ-сервісом у "Дії" стане довідка про доходи – Мінцифри04.06.25, 17:09 • 2130 переглядiв

        Андрій Кулик

        Андрій Кулик

        СуспільствоТехнології
        Дія (сервіс)
        Державна міграційна служба України
        Міністерство внутрішніх справ України
        Швейцарія
        Україна
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