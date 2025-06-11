У "Дії" сповіщатимуть українців про зняття з місця проживання

У застосунку "Дія" з'явилася послуга push-сповіщення для українців, яких власник житла виписав з оселі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації України.

Деталі

У міністерстві зазначили, що Дія тепер буде оперативно інформувати про те що людина виписана з житла.

Запускаємо push-сповіщення в застосунку Дія для українців, яких власник житла виписав з оселі. Раніше про це повідомляли листами, і ви могли навіть не знати, що більше не маєте зареєстрованого місця проживання. З Дією – жодних сюрпризів - зазначили в Мінцифри.

Новий сервіс працює таким чином: щойно власник виписує людину з квартири чи будинку, застосунок Дія одразу надсилає push-сповіщення на телефон.

Повідомлення про зняття з місця реєстрації надходитимуть користувачам, які:

авторизовані в застосунку Дія;

мають верифіковану картку платника податків;

внесені до Реєстру територіальної громади, зокрема із зазначенням реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).

У разі відсутності таких відомостей у реєстрі, користувачі можуть актуалізувати свої дані на порталі Дія.

Додатково

Проєкт реалізується за підтримки Програми EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа за сприяння уряду Швейцарії. Впровадження здійснюється у співпраці з Міністерством внутрішніх справ, Державною міграційною службою України та державним підприємством "Документ".

Довідка

EGAP (Electronic Governance for Accountability and Participation) – швейцарсько-українська програма з підтримки електронного урядування, яка допомагає розвивати цифрові сервіси для громадян. Реалізується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва.

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