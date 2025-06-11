В "Дії" будут оповещать украинцев о снятии с места жительства

В приложении "Дія" появилась услуга push-уведомления для украинцев, которых владелец жилья выписал из дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства цифровой трансформации Украины.

Детали

В министерстве отметили, что Дія теперь будет оперативно информировать о том, что человек выписан из жилья.

Запускаем push-уведомления в приложении Дія для украинцев, которых владелец жилья выписал из дома. Ранее об этом сообщали письмами, и вы могли даже не знать, что больше не имеете зарегистрированного места жительства. С Дией – никаких сюрпризов - отметили в Минцифры.

Новый сервис работает следующим образом: как только владелец выписывает человека из квартиры или дома, приложение Дія сразу присылает push-уведомление на телефон.

Сообщения о снятии с места регистрации будут поступать пользователям, которые:

авторизованы в приложении Дія;

имеют верифицированную карточку налогоплательщика;

внесены в Реестр территориальной общины, в частности с указанием регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

В случае отсутствия таких сведений в реестре, пользователи могут актуализировать свои данные на портале Дія.

Дополнительно

Проект реализуется при поддержке Программы EGAP, которую выполняет Фонд Восточная Европа при содействии правительства Швейцарии. Внедрение осуществляется в сотрудничестве с Министерством внутренних дел, Государственной миграционной службой Украины и государственным предприятием "Документ".

Справка

EGAP (Electronic Governance for Accountability and Participation) – швейцарско-украинская программа по поддержке электронного управления, которая помогает развивать цифровые сервисы для граждан. Реализуется Фондом Восточная Европа при поддержке Швейцарского агентства развития и сотрудничества.

Первым ИИ-сервисом в "Дії" станет справка о доходах – Минцифры