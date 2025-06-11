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В "Дії" будут оповещать украинцев о снятии с места жительства

Киев • УНН

 • 98 просмотра

В Дії появились push-уведомления о снятии с регистрации. Украинцы будут получать уведомления, если владелец жилья их выпишет. Ранее об этом сообщали письмами.

В "Дії" будут оповещать украинцев о снятии с места жительства

В приложении "Дія" появилась услуга push-уведомления для украинцев, которых владелец жилья выписал из дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства цифровой трансформации Украины.

Детали

В министерстве отметили, что Дія теперь будет оперативно информировать о том, что человек выписан из жилья.

Запускаем push-уведомления в приложении Дія для украинцев, которых владелец жилья выписал из дома. Ранее об этом сообщали письмами, и вы могли даже не знать, что больше не имеете зарегистрированного места жительства. С Дией – никаких сюрпризов

- отметили в Минцифры.

Новый сервис работает следующим образом: как только владелец выписывает человека из квартиры или дома, приложение Дія сразу присылает push-уведомление на телефон.

Сообщения о снятии с места регистрации будут поступать пользователям, которые:

  • авторизованы в приложении Дія;
    • имеют верифицированную карточку налогоплательщика;
      • внесены в Реестр территориальной общины, в частности с указанием регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

        В случае отсутствия таких сведений в реестре, пользователи могут актуализировать свои данные на портале Дія.

        Дополнительно

        Проект реализуется при поддержке Программы EGAP, которую выполняет Фонд Восточная Европа при содействии правительства Швейцарии. Внедрение осуществляется в сотрудничестве с Министерством внутренних дел, Государственной миграционной службой Украины и государственным предприятием "Документ".

        Справка

        EGAP (Electronic Governance for Accountability and Participation) – швейцарско-украинская программа по поддержке электронного управления, которая помогает развивать цифровые сервисы для граждан. Реализуется Фондом Восточная Европа при поддержке Швейцарского агентства развития и сотрудничества.

        Первым ИИ-сервисом в "Дії" станет справка о доходах – Минцифры04.06.25, 17:09 • 2130 просмотров

        Андрей Кулик

        Андрей Кулик

        ОбществоТехнологии
        Дія (сервис)
        Государственная миграционная служба (Украина)
        Министерство внутренних дел Украины
        Швейцария
        Украина
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