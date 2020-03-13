У Держводагентстві розповіли, на яких річках спостерігається маловодність
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Державне агентство водних ресурсів України попередило, що через відсутність кліматичної зими спостерігається маловодність у басейні річки Рось. Про це у відповідь на запит кореспондента УНН повідомили у Держводагентстві.
“За даними Укргідрометцентру, маловодність фіксується у басейні річки Рось. Нестача води відчувається здебільшого локально, особливо на малих річках”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що пори року та кліматичні зміни впливають на всю екосистему, особливо на гідробіологічні характеристики територій.
“Про значний вплив води на стан навколишнього природного середовища свідчить те, що саме у дельтах річок формуються найбагатші та різноманітніші екосистеми. У будь-якому випадку, у разі дефіциту води, пріоритетність буде надаватись використанню води для питних і побутових потреб, як це передбачено статтею 45 Водного кодексу України”, — додається у повідомленні.
Також відмічається, що Держводагентство може обмежити права водокористувачів.
“Таким чином, при встановленні режимів роботи водних об’єктів в умовах жорсткої економії перевага буде надаватись потребам населення та аграріям перед потребами бізнесу, наприклад, гідроенергетики”, — акцентується увага у повідомленні.
Додамо, Рось - річка, що переважно тече на Придніпровській височині, у межах Вінницької, Київської та Черкаської областей України. Річковий басейн частково також охоплює Житомирську область. Є правою притокою Дніпра. У басейні Росі налічується понад 1000 малих річок.
Нагадаємо, в Україні “кліматична зима” так і не настала. У зв’язку із цим, на більшості річок України спостерігається низька водність. Прогнозується, що на річках буде відсутнє весняне водопілля, через що Державне агентство водних ресурсів вперше може обмежити права водокористувачів.
Також повідомлялося, що тепла зима послугувала причиною низької водності річок в Україні, і якщо протягом березня-квітня не випаде достатня кількість дощів, то все це може перерости в низьку водність річок і у літньо-осінній період. А це, своєю чергою, може мати негативні наслідки для функціонування різних секторів економіки.