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У день голосування в ОТГ надійшло 45 повідомлень про порушення виборчого законодавства

У день голосування в ОТГ надійшло 45 повідомлень про порушення виборчого законодавства

Київ • УНН

 • 17031 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Сьогодні, 22 грудня, на території держави відбулися перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів. Суттєвих порушень не зафіксовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління комунікації Національної поліції України.

Загалом у день голосування до поліції надійшло 45 повідомлень про порушення виборчого законодавства.

Здебільшого вони стосувалися можливої незаконної агітації та фальсифікації документів. За кожним фактом проводиться перевірка.

Так, станом на 20:00 в Полтавській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ст. 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз) Кримінального кодексу України.

Виборчі дільниці зачинилися вчасно. Члени ДВК розпочали підраховувати результати голосування. Національна поліція продовжує роботу в посиленому варіанті.

Нагадаємо, в Україні завершились перші місцеві вибори в ОТГ.

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