В Україні завершились перші місцеві вибори в ОТГ

ukru
08:36 • 100358 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 102276 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 116360 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 116449 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 125019 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 170040 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268213 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262064 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255275 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236431 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
2.9 м/с
22 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 118400 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 103463 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 103690 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 43986 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

11:00 • 57110 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 100366 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 116368 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 116456 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 103690 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 118400 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 15159 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 43986 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 104440 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 64992 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 149547 перегляди
Актуальне
В Україні завершились перші місцеві вибори в ОТГ

В Україні завершились перші місцеві вибори в ОТГ

Київ • УНН

 • 33629 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Сьогодні о 20.00 завершились перші вибори у 86 об’єднаних територіальних громадах, передає УНН.

Так, перші вибори депутатів сільських, селищних, міської рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів відбулися у 69 сільських, 16 селищних, 1 міської ОТГ.

За попередніми підрахунками, очікувалось, що у цих виборах зможуть взяти участь понад 380 тисяч виборців. Для проведення виборів територіальними виборчими комісіями було утворено 1 734 територіальних, одномандатних виборчих округів, а також 536 виборчих дільниць. Голосування розпочалось о 8:00 і тривало до 20:00.

Раніше у ЦВК попередили, що передвиборна агітація закінчується 20 грудня, о 24 годині. Ведення передвиборної агітації після закінчення цього строку забороняється. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Перші вибори в ОТГ: у ЦВК розповіли про явку в різних регіонах

Крім того, за інформацією Центрвиборчкому, результати виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, а також виборів сільського, селищного, міського голови мають бути встановлені не пізніш як на пʼятий день з дня голосування, тобто до 27 грудня 2019 року включно.

Також зазначається, що результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі мають бути встановлені не пізніш як на десятий день з дня голосування, тобто до 1 січня 2020 року включно.

У вказаних виборах взяли участь 29 політичних партій, які подали до ЦВК копії рішення вищого керівного органу партії про участь їх місцевих організацій у перших місцевих виборах. Комісія надала дозвіл мати офіційних спостерігачів на зазначених виборах 16 громадським організаціям.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$234.80
Brent
$71.75
Bitcoin
$83,448.80
S&P 500
$5,605.90
Газ TTF
$42.95
Золото
$3,040.61
Ethereum
$1,946.01