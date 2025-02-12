У Чорному морі перебуває один ворожий носій "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет

У Чорному морі один ворожий носій "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет, в Азовському морі - без ворожих бойових кораблів. Про це повідомляє ВМС України станом на 06:00 12.02.2025, пише УНН.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 3 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 1 судно, яке рухалось з протоки Босфор.

росіяни у Чорному морі почали менше використовувати гелікоптери: Плетенчук назвав причину