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У Чорному морі перебуває один ворожий носій "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет

У Чорному морі перебуває один ворожий носій "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет

Київ • УНН

 • 30844 перегляди

У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. В Азовському морі ворожих кораблів немає, а в Середземному - 3 кораблі, з яких 2 мають на борту до 22 "Калібрів".

У Чорному морі один ворожий носій "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет, в Азовському морі - без ворожих бойових кораблів. Про це повідомляє ВМС України станом на 06:00 12.02.2025, пише УНН.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні,

- йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 3 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
    • до Азовського моря – 1 судно, яке рухалось з протоки Босфор.
      Image

      росіяни у Чорному морі почали менше використовувати гелікоптери: Плетенчук назвав причину16.01.25, 09:42 • 22681 перегляд

      Ольга Розгон

      Ольга Розгон

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