У Чорному морі перебуває один ворожий носій "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет
Київ • УНН
У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. В Азовському морі ворожих кораблів немає, а в Середземному - 3 кораблі, з яких 2 мають на борту до 22 "Калібрів".
У Чорному морі один ворожий носій "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет, в Азовському морі - без ворожих бойових кораблів. Про це повідомляє ВМС України станом на 06:00 12.02.2025, пише УНН.
В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні,
Також повідомляється, що в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 3 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 1 судно, яке рухалось з протоки Босфор.
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