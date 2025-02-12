В Черном море находится один вражеский носитель «Калибров» общим залпом до 4 ракет
Киев • УНН
В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет «Калибр» с залпом до 4 ракет. В Азовском море вражеских кораблей нет, а в Средиземном - 3 корабля, из которых 2 имеют на борту до 22 «Калибров».
В Черном море один вражеский носитель «Калибров» общим залпом до 4 ракет, в Азовском море - без вражеских боевых кораблей. Об этом сообщает ВМС Украины по состоянию на 06:00 12.02.2025, пишет УНН.
В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 4 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют,
Также сообщается, что в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 22 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 3 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 1 судно, которое двигалось из пролива Босфор.
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