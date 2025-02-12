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В Черном море находится один вражеский носитель «Калибров» общим залпом до 4 ракет

В Черном море находится один вражеский носитель «Калибров» общим залпом до 4 ракет

Киев  •  УНН

 • 1518 просмотра

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В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет «Калибр» с залпом до 4 ракет. В Азовском море вражеских кораблей нет, а в Средиземном - 3 корабля, из которых 2 имеют на борту до 22 «Калибров».

В Черном море один вражеский носитель «Калибров» общим залпом до 4 ракет, в Азовском море - без вражеских боевых кораблей. Об этом сообщает ВМС Украины по состоянию на 06:00 12.02.2025, пишет УНН.

В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 4 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют,

- говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 22 ракет.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

  • в Черное море - 3 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 1 судно, которое двигалось из пролива Босфор.
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россияне в Черном море стали меньше использовать вертолеты: Плетенчук назвал причину16.01.25, 09:42 • 22513 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
sredizemnoe-moreСредиземное море
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
azovskoe-moreАзовское море
chyornoe-moreЧерное море
bosforБосфор

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