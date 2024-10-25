У Чорному морі чергує один ворожий корабель
Київ • УНН
У Чорному морі перебуває один російський корабель, але без ракет "Калібр". У Середземному морі - 2 кораблі з 24 крилатими ракетами, а в Азовському морі ворожих кораблів немає.
Станом на ранок п'ятниці, 25 жовтня, російська окупаційна армія утримує в Чорному морі один корабель. Це не ракетоносій. Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ, пише УНН.
У Чорному морі 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні,
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Також повідомляється, що в Середземному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 4 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
- До Азовського моря – 14 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.
Морська логістика в Азово-Чорноморському регіоні для рф мертва - Плетенчук24.10.24, 15:00 • 16286 переглядiв