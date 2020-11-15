У Білорусі під час протестів затримали понад 930 людей

За даними правозахисників, у Мінську почалися затримання в районі Пушкінської та Прітицкого, де збиралися мирні демонстранти. Також відомо про затримання в Новогрудку, Бобруйську, Вітебську, Гомелі та Світлогірську.

Наразі у списку затриманих під час протестів в Білорусі у неділю 935 осіб, найбільше затримань — у Мінську.

Як повідомляв УНН, у Білорусі сьогодні відбувся протестний марш пам’яті активіста Романа Бондаренко, який помер після побоїв силовиків. У Мінську зранку силовики готувалися до сутичок, стягували військову техніку та водомети. На тлі збору людей у столиці Білорусі почалися жорсткі затримання, поблизу станції метро “Пушкінська” було чутно вибухи.

Нагадаємо, білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська закликала Європейський Союз розширити санкції щодо режиму Олександра Лукашенка, держпідприємств Білорусі та наближеного до Лукашенка бізнесу. Опозиціонерка також оголосила Народний трибунал і амністію за захоплення влади Лукашенка.