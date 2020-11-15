В Беларуси во время протестов задержали более 930 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Беларуси во время протестного марша памяти активиста Романа Бондаренко, который умер после побоев силовиков, количество задержанных возросло до 935 человек. Об этом сообщает правозащитный центр “Вясна”, передает УНН.
По данным правозащитников, в Минске начались задержания в районе Пушкинской и Притыцкого, где собирались мирные демонстранты. Также известно о задержании в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле и Светлогорске.
Сейчас в списке задержанных во время протестов в Беларуси в воскресенье 935 человек, больше всего задержаний — в Минске.
Как сообщал УНН, в Беларуси сегодня состоялся протестный марш памяти активиста Романа Бондаренко, который умер после побоев силовиков. В Минске утром силовики готовились к столкновениям, стягивали военную технику и водометы. На фоне сбора людей в столице Беларуси начались жесткие задержания, возле станции метро “Пушкинская” были слышны взрывы.
Напомним, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская призвала Европейский Союз расширить санкции в отношении режима Александра Лукашенко, госпредприятий Беларуси и приближенного к Лукашенко бизнеса. Оппозиционерка также объявила Народный трибунал и амнистию за захват власти Лукашенко.