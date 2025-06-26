У Білому домі заявили, що Трамп "дуже відкритий" до візиту Нетаньягу

Речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила у четвер, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху "висловив зацікавленість у візиті до Білого дому", а президент Дональд Трамп "дуже відкритий" до цього, передає УНН із посиланням на CNN.

Президент, очевидно, дуже відкритий до цього, але у нас немає дати. Коли вона буде, ми повідомимо вас усіх – сказала Лівітт журналістам на брифінгу.

Ізраїльські ЗМІ повідомили в четвер, що Нетаньяху планує відвідати Вашингтон вже на другому тижні липня.

Видання зауважує, що Трамп і Нетаньяху є близькими союзниками. Лідер США засудив судовий процес про корупцію проти свого ізраїльського колеги, який триває, як "полювання на відьом", у середу ввечері, а Нетаньяху раніше називав Трампа "найкращим другом, якого Ізраїль коли-небудь мав у Білому домі".