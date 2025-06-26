В Белом доме заявили, что Трамп "очень открыт" к визиту Нетаньяху

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила в четверг, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «выразил заинтересованность в визите в Белый дом», а президент Дональд Трамп «очень открыт» для этого, передает УНН со ссылкой на CNN.

Президент, очевидно, очень открыт для этого, но у нас нет даты. Когда она будет, мы сообщим вам всем – сказала Ливитт журналистам на брифинге.

Израильские СМИ сообщили в четверг, что Нетаньяху планирует посетить Вашингтон уже на второй неделе июля.

Издание отмечает, что Трамп и Нетаньяху являются близкими союзниками. Лидер США осудил продолжающийся судебный процесс о коррупции в отношении своего израильского коллеги как «охоту на ведьм» в среду вечером, а Нетаньяху ранее называл Трампа «лучшим другом, которого Израиль когда-либо имел в Белом доме».