У Білому домі поки не говорять про порядок денний зустрічі Байдена з Путіним

Цитата

"Як тільки у нас з'являться подробиці або будь-які підтверджені деталі про час, місце, дату, участь, ми, звичайно ж, поділимося цим з вами, і я очікую, що у нас буде більше деталей про порядок денний, якщо і коли все буде підтверджено, до наближення (зустрічі - ред.)", - сказала прес-секретар.

Деталі

Напередодні Джо Байден заявив, що розраховує на особисту зустріч з президентом Росії в рамках своєї поїздки в Європу в червні.

Що передувало

Раніше Держдеп США заявляв, що темою для обговорення на зустрічі Путіна і Байдена можуть стати відносини двох країн.



До цього радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван говорив, що окремою темою переговорів буде ситуація в Україні, зокрема - загострення збройного конфлікту на Донбасі.

Контекст

У середині квітня президенти двох країн провели свою другу телефонну розмову, під час бесіди Байден запропонував Путіну зустрітися на нейтральній території в "третій країні".



У Білому домі допустили, що зустріч може відбутися влітку.