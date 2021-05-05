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У Білому домі поки не говорять про порядок денний зустрічі Байдена з Путіним

У Білому домі поки не говорять про порядок денний зустрічі Байдена з Путіним

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Порядок денний зустрічі президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним стане відомий ближче до самої зустрічі, якщо така відбудеться. Про це заявила в середу на брифінгу прес-секретар Білого дому Джен Псакі, передає УНН.

Цитата

"Як тільки у нас з'являться подробиці або будь-які підтверджені деталі про час, місце, дату, участь, ми, звичайно ж, поділимося цим з вами, і я очікую, що у нас буде більше деталей про порядок денний, якщо і коли все буде підтверджено, до наближення (зустрічі - ред.)", - сказала прес-секретар.

Деталі

Напередодні Джо Байден заявив, що розраховує на особисту зустріч з президентом Росії в рамках своєї поїздки в Європу в червні.

Що передувало

Раніше Держдеп США заявляв, що темою для обговорення на зустрічі Путіна і Байдена можуть стати відносини двох країн.

До цього радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван говорив, що окремою темою переговорів буде ситуація в Україні, зокрема - загострення збройного конфлікту на Донбасі.

Контекст

У середині квітня президенти двох країн провели свою другу телефонну розмову, під час бесіди Байден запропонував Путіну зустрітися на нейтральній території в "третій країні".

У Білому домі допустили, що зустріч може відбутися влітку.

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