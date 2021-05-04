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Байден заявил, что надеется на встречу с Путиным в Европе в июне

Байден заявил, что надеется на встречу с Путиным в Европе в июне

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. Глава администрации США Джо Байден рассчитывает на личную встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках своей поездки в Европу в июне. Американский лидер подтвердил это, отвечая во вторник на вопросы журналистов в Белом доме, передает УНН.

Детали

Его попросили объяснить, предложит он российскому коллеге провести встречу в июне, когда Байден поедет в Европу на саммиты НАТО и Группу семи.

“На это у меня есть надежда и ожидание. Мы над этим работаем”, — сказал глава Белого дома.

Что предшествовало

Накануне Госдеп США назвал тему для обсуждения на встрече Путина и Байдена. До этого советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан говорил, что отдельной темой переговоров будет ситуация в Украине, в частности — обострение вооруженного конфликта на Донбассе.

В середине апреля президенты двух стран поговорили по телефону, в ходе беседы Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории в “третьей стране”. В Белом доме допустили, что встреча может состояться летом.

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