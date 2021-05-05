В Белом доме пока не говорят о повестке дня встречи Байдена с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Повестка дня встречи президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным станет известна ближе к самой встрече, если таковая состоится. Об этом заявила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает УНН.
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“Как только у нас появятся подробности или какие-либо подтвержденные детали о времени, месте, дате, участии, мы, конечно же, поделимся этим с вами, и я ожидаю, что у нас будет больше деталей о повестке дня, если и когда все будет подтверждено, до приближения (встречи — ред.)”, — сказала пресс-секретарь.
Детали
Накануне Джо Байден заявил, что рассчитывает на личную встречу с президентом России в рамках своей поездки в Европу в июне.
Что предшествовало
Ранее Госдеп США заявлял, что темой для обсуждения на встрече Путина и Байдена могут стать отношения двух стран.
До этого советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан говорил, что отдельной темой переговоров будет ситуация в Украине, в частности — обострение вооруженного конфликта на Донбассе.
Контекст
В середине апреля президенты двух стран провели свой второй телефонный разговор, в ходе беседы Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории в “третьей стране”.
В Белом доме допустили, что встреча может состояться летом.