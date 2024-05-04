У Бериславі дрони рф спричинили пожежу у зруйнованому навчальному закладі

На Херсонщині виникла пожежа внаслідок скидання вибухівки з ворожих дронів на раніше зруйнований обстрілами навчальний заклад у Бериславі. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, передає УНН.

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Ввечері окупанти скинули вибухівку з дронів на раніше зруйнований обстрілами навчальний заклад у Бериславі. На місці "прильоту" виникла пожежа - Херсонська обласна військова адміністрація.

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