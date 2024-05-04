У Бериславі дрони рф спричинили пожежу у зруйнованому навчальному закладі
Київ • УНН
У Бериславі Херсонської області спалахнула пожежа після того, як російські війська скинули вибухівку з безпілотників на навчальний заклад, раніше зруйнований обстрілом.
На Херсонщині виникла пожежа внаслідок скидання вибухівки з ворожих дронів на раніше зруйнований обстрілами навчальний заклад у Бериславі. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, передає УНН.
російські війська продовжують нищити освітні заклади на Херсонщині.
Ввечері окупанти скинули вибухівку з дронів на раніше зруйнований обстрілами навчальний заклад у Бериславі. На місці "прильоту" виникла пожежа
У Бериславі російські безпілотники атакували вантажівку з питною водою04.05.24, 12:02 • 25531 перегляд