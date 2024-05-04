В Бериславе дроны рф вызвали пожар в разрушенном учебном заведении

На Херсонщине возник пожар в результате сброса взрывчатки с вражеских дронов на ранее разрушенное обстрелами учебное заведение в Бериславе. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация, передает УНН.

российские войска продолжают уничтожать образовательные учреждения на Херсонщине.



Вечером оккупанты сбросили взрывчатку с дронов на ранее разрушенное обстрелами учебное заведение в Бериславе. На месте "прилета" возник пожар - Херсонская областная военная администрация.

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