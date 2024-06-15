У Берні заарештували швейцарця, який два роки воював за Україну, і навмисно повернувся додому перед мирним самітом
Київ • УНН
Швейцарця, який 2 роки воював за Україну у складі Міжнародного легіону, заарештували в Берні, оскільки військова служба на користь іноземних держав у Швейцарії є незаконною. Він навмисно повернувся напередодні мирного саміту, щоб підвищити обізнаність про боротьбу України.
Легіонер Йона Найдхарт, який 2 роки воював за Україну в Інтернаціональному легіоні, знав про арешт, оскільки військова служба на користь іноземних держав у Швейцарії є незаконною, але навмисно повернувся до Швейцарії перед самітом миру в Бюргенштоці. Про це УНН пише з посиланням на швейцарське ЗМІ Blick.
Деталі
Вчитель з Берну 36-річний Йона Нейдхарт з березня 2022 року воював на різних ділянках українського фронту. Перед самітом миру він вирішив повернутися в Берн та добровільно з'явитися до поліції, яка мусила арештувати його – за швейцарським законодавством військова служба в іноземних формуваннях є незаконною.
Я з нетерпінням чекаю на свій арешт. Я залишаюся при своєму рішенні воювати за Україну, а отже, за демократію
Йому загрожує до 3 років ув'язнення. Але він не випадково обрав час повернення до Швейцарії. Цими вихідними в Бюргенштоці проходить саміт миру, де запрошені гості з усього світу обговорюють дипломатичні шляхи припинення війни.
Ця конференція – жарт. Якщо ви дійсно хочете допомогти Україні, ви повинні дати їй можливість перемогти росіян у військовому плані. Ви повинні спочатку зламати росіян. Я хочу розбудити Швейцарію і змусити людей тут усвідомити, наскільки важливою є боротьба України. Будь-що, окрім перемоги України, буде поразкою для Заходу та демократії
Найдхарт написав книгу про свої два роки на війні. Він не може зрозуміти відмову Швейцарії від військової підтримки України. Говорить, що якби люди у Швейцарії побачили той жах, який щодня доводиться переживати дітям, сім'ям і всім невинним людям в Україні, вони б думали інакше.
Військова юстиція відкрила проти нього провадження у лютому. Він каже, що не боїться потрапити до в'язниці.
Після більш ніж двох років на фронті я можу спати де завгодно. Я добре уявляю, як повернуся в Україну після мого можливого тюремного ув'язнення
Нагадаємо
Саміт миру збирається в Бюргенштоку у Швейцарії 15-16 червня. Метою зустрічі глав держав і урядів є вироблення спільного розуміння шляху до справедливого та тривалого миру в Україні. Це має стати основою для мирного процесу.
Саміт проходить без участі росії та Китаю. Швейцарська преса називає те, що москва не представлена на Саміті миру у Швейцарії, перевагою, а не недоліком.
Саміт миру у Швейцарії: Reuters розповіло про настрої європейських чиновників щодо його впливу15.06.24, 12:49 • 83987 переглядiв