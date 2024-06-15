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У Берні заарештували швейцарця, який два роки воював за Україну, і навмисно повернувся додому перед мирним самітом

У Берні заарештували швейцарця, який два роки воював за Україну, і навмисно повернувся додому перед мирним самітом

Київ • УНН

 • 23940 перегляди

Швейцарця, який 2 роки воював за Україну у складі Міжнародного легіону, заарештували в Берні, оскільки військова служба на користь іноземних держав у Швейцарії є незаконною. Він навмисно повернувся напередодні мирного саміту, щоб підвищити обізнаність про боротьбу України.

Легіонер Йона Найдхарт, який 2 роки воював за Україну в Інтернаціональному легіоні, знав про арешт, оскільки військова служба на користь іноземних держав у Швейцарії є незаконною, але навмисно повернувся до Швейцарії перед самітом миру в Бюргенштоці. Про це УНН пише з посиланням на швейцарське ЗМІ Blick.

Деталі

Вчитель з Берну 36-річний Йона Нейдхарт з березня 2022 року воював на різних ділянках українського фронту. Перед самітом миру він вирішив повернутися в Берн та добровільно з'явитися до поліції, яка мусила арештувати його – за швейцарським законодавством військова служба в іноземних формуваннях є незаконною.

Я з нетерпінням чекаю на свій арешт. Я залишаюся при своєму рішенні воювати за Україну, а отже, за демократію

- сказав Нейдхарт журналістам.

Йому загрожує до 3 років ув'язнення. Але він не випадково обрав час повернення до Швейцарії. Цими вихідними в Бюргенштоці проходить саміт миру, де запрошені гості з усього світу обговорюють дипломатичні шляхи припинення війни.

Ця конференція – жарт. Якщо ви дійсно хочете допомогти Україні, ви повинні дати їй можливість перемогти росіян у військовому плані. Ви повинні спочатку зламати росіян. Я хочу розбудити Швейцарію і змусити людей тут усвідомити, наскільки важливою є боротьба України. Будь-що, окрім перемоги України, буде поразкою для Заходу та демократії

- каже він.

Найдхарт написав книгу про свої два роки на війні. Він не може зрозуміти відмову Швейцарії від військової підтримки України. Говорить, що якби люди у Швейцарії побачили той жах, який щодня доводиться переживати дітям, сім'ям і всім невинним людям в Україні, вони б думали інакше.

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Військова юстиція відкрила проти нього провадження у лютому. Він каже, що не боїться потрапити до в'язниці.

Після більш ніж двох років на фронті я можу спати де завгодно. Я добре уявляю, як повернуся в Україну після мого можливого тюремного ув'язнення

- додав він.

Нагадаємо

Саміт миру збирається в Бюргенштоку у Швейцарії 15-16 червня. Метою зустрічі глав держав і урядів є вироблення спільного розуміння шляху до справедливого та тривалого миру в Україні. Це має стати основою для мирного процесу.

Саміт проходить без участі росії та Китаю. Швейцарська преса називає те, що москва не представлена на Саміті миру у Швейцарії, перевагою, а не недоліком.

Саміт миру у Швейцарії: Reuters розповіло про настрої європейських чиновників щодо його впливу15.06.24, 12:49 • 83987 переглядiв

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