Легионер Йона Найдхарт, который 2 года воевал за Украину в Интернациональном легионе, знал об аресте, поскольку военная служба в пользу иностранных государств в Швейцарии является незаконной, но намеренно вернулся в Швейцарию перед саммитом мира в Бюргенштоке. Об этом УНН пишет со ссылкой на швейцарское СМИ Blick.

Детали

Учитель из Берна 36-летний Йона Нейдхарт с марта 2022 года воевал на разных участках украинского фронта. Перед саммитом мира он решил вернуться в Берн и добровольно явиться в полицию, которая должна была арестовать его - по швейцарскому законодательству военная служба в иностранных формированиях является незаконной.

Я с нетерпением жду своего ареста. Я остаюсь при своем решении воевать за Украину, а значит, за демократию - сказал Нейдхарт журналистам.

Ему грозит до 3 лет заключения. Но он не случайно выбрал время возвращения в Швейцарию. В эти выходные в Бюргенштоке проходит саммит мира, где приглашенные гости со всего мира обсуждают дипломатические пути прекращения войны.

Эта конференция - шутка. Если вы действительно хотите помочь Украине, вы должны дать ей возможность победить россиян в военном плане. Вы должны сначала сломать россиян. Я хочу разбудить Швейцарию и заставить людей здесь осознать, насколько важна борьба Украины. Любое, кроме победы Украины, будет поражением для Запада и демократии - говорит он.

Найдхарт написал книгу о своих двух годах на войне. Он не может понять отказ Швейцарии от военной поддержки Украины. Говорит, что если бы люди в Швейцарии увидели тот ужас, который ежедневно приходится переживать детям, семьям и всем невинным людям в Украине, они бы думали иначе.

Военная юстиция открыла против него производство в феврале. Он говорит, что не боится попасть в тюрьму.

После более чем двух лет на фронте я могу спать где угодно. Я хорошо представляю, как вернусь в Украину после моего возможного тюремного заключения - добавил он.

Напомним

Саммит мира собирается в Бюргенштоке в Швейцарии 15-16 июня. Целью встречи глав государств и правительств является выработка общего понимания пути к справедливому и длительному миру в Украине. Это должно стать основой для мирного процесса.

Саммит проходит без участия россии и Китая. Швейцарская пресса называет то, что москва не представлена на Саммите мира в Швейцарии, преимуществом, а не недостатком.

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