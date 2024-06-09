У Берліні на пропалестинській акції під час сутичок отримали поранення 4 поліцейських
Київ • УНН
Четверо поліцейських були поранені під час пропалестинського мітингу в Берліні, Німеччина, при цьому один поліцейський був госпіталізований після вибуху петарди, а ще троє отримали незначні травми при затриманні двох протестувальників.
4 поліцейських постраждали в Берліні, що в Німеччині, на пропалестинській акції в суботу ввечері. Один поліцейський отримав травму від вибуху петарди, ще троє - коли затримували двох учасників акції. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.
Пропалестинський мітинг пройшов у берлінському районі Нойкельн у суботу ввечері.
Як повідомили правоохоронці, від вибуху петарди один поліцейський отримав травму. Його доправили до лікарні.
Під час затримання двох учасників акції ще троє поліцейських отримали незначні травми.
Доповнення
Як повідомляє газета Berliner Zeitung, увечері в п'ятницю та суботу в Нойкельні вже відбулися заворушення за участю десятків людей. Було пошкоджено щонайменше два автомобілі. Поліція проводить розслідування через порушення порядку та псування майна.
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