В Берлине на пропалестинской акции во время столкновений получили ранения 4 полицейских

4 полицейских пострадали в Берлине, что в Германии, на пропалестинской акции в субботу вечером. Один полицейский получил травму от взрыва петарды, еще трое - когда задерживали двух участников акции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

О палестинском митинге прошел в берлинском районе Нойкельн в субботу вечером.

Как сообщили правоохранители, от взрыва петарды один полицейский получил травму. Его доставили в больницу.

Во время задержания двух участников акции еще трое полицейских получили незначительные травмы.

Дополнение

Как сообщает газета Berliner Zeitung, вечером в пятницу и субботу в Нойкельне уже произошли беспорядки с участием десятков человек. Были повреждены по меньшей мере два автомобиля. Полиция проводит расследование из-за нарушения порядка и порчи имущества.

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