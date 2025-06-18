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У Бельгії хочуть судити ексдипломата за вбивство Патріса Лумумби

Київ • УНН

 • 772 перегляди

92-річного Етьєна Давіньйона звинувачують у причетності до вбивства Патріса Лумумби у 1961 році. Слухання заплановане на січень 2026 року, а родичі вимагають правди.

У Бельгії хочуть судити ексдипломата за вбивство Патріса Лумумби

Бельгійська прокуратура має намір притягнути до суду 92-річного колишнього дипломата Етьєна Давіньйона за його можливу причетність до вбивства прем’єр-міністра Демократичної Республіки Конго Патріса Лумумби у 1961 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Давіньйону інкримінують участь у незаконному затриманні та переміщенні Лумумби, а також принизливе поводження з ним. Сам він ситуацію не коментував.

Діти Лумумби подали скаргу до бельгійського правосуддя ще у 2011 році. Вони вимагали розслідування обставин убивства батька, якого стратили у віці 35 років. За даними AFP, Давіньйон єдиний з десяти підозрюваних бельгійців, хто ще живий.

Рішення про притягнення до суду ухвалюватиме слідчий суддя. Слухання заплановане на січень 2026 року.

Ми рухаємося у правильному напрямку. Ми прагнемо, перш за все, правди 

– заявила донька Патріса Лумумби Джуліана Лумумба.

Додатково

Політика розстріляли за підтримки Бельгії – колишньої колоніальної держави. Його тіло розчинили в кислоті. Єдиним знайденим фрагментом став зуб із золотою коронкою, який у 2022 році бельгійська влада повернула родині.

Бельгійський комісар поліції Жерар Соете, який координував знищення тіла, зізнався, що залишив собі цей зуб. Він також розповів про другий зуб і два пальці, які так і не знайшли.

Бельгійська парламентська комісія у 2001 році визнала "моральну відповідальність" Бельгії за вбивство. У 2002 році уряд вибачився перед родиною Лумумби та конголезьким народом.

Довідка

Патріс Лумумба став першим прем'єр-міністром Конго після здобуття незалежності в червні 1960 року. Менш ніж за сім місяців він пройшов шлях від лідера нації до жертви вбивства. Після сепаратистської кризи в провінції Катанга, його відсторонили від влади. У грудні 1960 року його арештували вдруге та перевели до Катанги.

16 січня 1961 року під час перевезення на нього напали, а наступного дня його розстріляли разом із двома союзниками.

Нагадаємо

У 1980-х роках Давіньйон був заступником голови Єврокомісії. На момент вбивства Лумумби – дипломатом-стажистом. Його роль у подіях залишається предметом слідства.

Бойові дії у Гомі: Схід Конго охопила нова хвиля насильства13.04.25, 02:37 • 4718 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Новини Світу
Європейська комісія
Бельгія
Демократична Республіка Конго
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