В Бельгии хотят судить экс-дипломата за убийство Патриса Лумумбы

Бельгийская прокуратура намерена привлечь к суду 92-летнего бывшего дипломата Этьена Давиньона за его возможную причастность к убийству премьер-министра Демократической Республики Конго Патриса Лумумбы в 1961 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Давиньону инкриминируют участие в незаконном задержании и перемещении Лумумбы, а также унизительное обращение с ним. Сам он ситуацию не комментировал.

Дети Лумумбы подали жалобу в бельгийское правосудие еще в 2011 году. Они требовали расследования обстоятельств убийства отца, которого казнили в возрасте 35 лет. По данным AFP, Давиньон единственный из десяти подозреваемых бельгийцев, кто еще жив.

Решение о привлечении к суду будет принимать следователь судья. Слушание запланировано на январь 2026 года.

Мы движемся в правильном направлении. Мы стремимся, прежде всего, к правде – заявила дочь Патриса Лумумбы Джулиана Лумумба.

Дополнительно

Политика расстреляли при поддержке Бельгии – бывшей колониальной державы. Его тело растворили в кислоте. Единственным найденным фрагментом стал зуб с золотой коронкой, который в 2022 году бельгийские власти вернули семье.

Бельгийский комиссар полиции Жерар Соэте, который координировал уничтожение тела, признался, что оставил себе этот зуб. Он также рассказал о втором зубе и двух пальцах, которые так и не нашли.

Бельгийская парламентская комиссия в 2001 году признала "моральную ответственность" Бельгии за убийство. В 2002 году правительство извинилось перед семьей Лумумбы и конголезским народом.

Справка

Патрис Лумумба стал первым премьер-министром Конго после обретения независимости в июне 1960 года. Менее чем за семь месяцев он прошел путь от лидера нации до жертвы убийства. После сепаратистского кризиса в провинции Катанга, его отстранили от власти. В декабре 1960 года его арестовали во второй раз и перевели в Катангу.

16 января 1961 года во время перевозки на него напали, а на следующий день его расстреляли вместе с двумя союзниками.

Напомним

В 1980-х годах Давиньон был заместителем председателя Еврокомиссии. На момент убийства Лумумбы – дипломатом-стажером. Его роль в событиях остается предметом следствия.

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