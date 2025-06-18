В Бельгии хотят судить экс-дипломата за убийство Патриса Лумумбы
Киев • УНН
92-летнего Этьена Давиньона обвиняют в причастности к убийству Патриса Лумумбы в 1961 году. Слушание запланировано на январь 2026 года, а родственники требуют правды.
Бельгийская прокуратура намерена привлечь к суду 92-летнего бывшего дипломата Этьена Давиньона за его возможную причастность к убийству премьер-министра Демократической Республики Конго Патриса Лумумбы в 1961 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Давиньону инкриминируют участие в незаконном задержании и перемещении Лумумбы, а также унизительное обращение с ним. Сам он ситуацию не комментировал.
Дети Лумумбы подали жалобу в бельгийское правосудие еще в 2011 году. Они требовали расследования обстоятельств убийства отца, которого казнили в возрасте 35 лет. По данным AFP, Давиньон единственный из десяти подозреваемых бельгийцев, кто еще жив.
Решение о привлечении к суду будет принимать следователь судья. Слушание запланировано на январь 2026 года.
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Дополнительно
Политика расстреляли при поддержке Бельгии – бывшей колониальной державы. Его тело растворили в кислоте. Единственным найденным фрагментом стал зуб с золотой коронкой, который в 2022 году бельгийские власти вернули семье.
Бельгийский комиссар полиции Жерар Соэте, который координировал уничтожение тела, признался, что оставил себе этот зуб. Он также рассказал о втором зубе и двух пальцах, которые так и не нашли.
Бельгийская парламентская комиссия в 2001 году признала "моральную ответственность" Бельгии за убийство. В 2002 году правительство извинилось перед семьей Лумумбы и конголезским народом.
Справка
Патрис Лумумба стал первым премьер-министром Конго после обретения независимости в июне 1960 года. Менее чем за семь месяцев он прошел путь от лидера нации до жертвы убийства. После сепаратистского кризиса в провинции Катанга, его отстранили от власти. В декабре 1960 года его арестовали во второй раз и перевели в Катангу.
16 января 1961 года во время перевозки на него напали, а на следующий день его расстреляли вместе с двумя союзниками.
Напомним
В 1980-х годах Давиньон был заместителем председателя Еврокомиссии. На момент убийства Лумумбы – дипломатом-стажером. Его роль в событиях остается предметом следствия.
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